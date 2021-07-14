В Калуге понтонный мост укоротят из-за угрозы разрушения

В среду, 14 июля, пресс-служба горуправы сообщила об ограничении движения по понтонному мосту через Оку в районе Воробьевской переправы 15 июля. Это связано с демонтажом одной секции моста из-за снижения уровня воды в реке.

Наши читатели усомнились в необходимости уменьшения понтонной переправы. Действительно, какая разница, где лежит эта секция - на воде или на суше. Об этом мы поинтересовались у представителей городской управы.

В управлении городского хозяйства пояснили, что с начала месяца из-за жары и отсутствия дождей уровень Оки снизился на 1,5 метра. Берег реки не ровный, а угловатый. Когда вода уходит, секции моста на берегу накреняются под углом по отношению к его секциям на воде. Это приводит к поломке креплений и деформации секций моста. Исходя из норм технического содержания и обслуживания, длину понтонной переправы нужно уменьшить.