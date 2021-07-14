В Калуге понтонный мост через Оку перекроют для демонтажа одной секции 15 июля

В Калуге в четверг, 15 июля, с 9:00 до 17:00 будет закрыто движение по понтонному мосту через Оку в районе Воробьевской переправы. Это связано с работами по демонтажу одной секции моста, сообщили в среду в МБУ «СМЭУ».

Мост придется укоротить из-за спада уровня воды в Оке.

Дополнительную секцию установили в мае после сильных дождей.