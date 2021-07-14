Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

В Калуге понтонный мост через Оку перекроют для демонтажа одной секции 15 июля

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.07.2021 10:31 0 458
В Калуге понтонный мост через Оку перекроют для демонтажа одной секции 15 июля

В Калуге в четверг, 15 июля, с 9:00 до 17:00 будет закрыто движение по понтонному мосту через Оку в районе Воробьевской переправы. Это связано с работами по демонтажу одной секции моста, сообщили в среду в МБУ «СМЭУ».

Мост придется укоротить из-за спада уровня воды в Оке.

Дополнительную секцию установили в мае после сильных дождей.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.07.2021 10:31 0 458
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Функциональные кресла для отдыха и работы
Логистические программы для оптимизации перевозок
Оспаривание сделок купли-продажи ООО

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru