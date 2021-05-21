В Калуге удлинят понтонный мост из-за разлива Оки

На прошлой неделе после дождей в Калуге резко повысился уровень воды в Оке. Из-за этого оказался невозможным доступ к понтонному мосту в районе Воробьевской переправы. В пятницу, 21 мая, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что понтону добавят одну или две секции.

- При установке в этом году добавили два звена, потом обильные атмосферные осадки, разлив Оки, увеличение скорости течения, - пояснил глава администрации. - И наш, и Дугнинский понтонные мосты временно не эксплуатируются. Ждем благоприятных условий по скорости течения. В ближайшие дни добавим одну-две секции. После ухода воды уберем их.

Напомним, понтонный мост на Оке установили в августе 2020 года. Это был подарок калужанам ко Дню города