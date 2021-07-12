В Калуге перенесут на 30 метров спортивную площадку в сквере Волкова

Спортивная площадка в сквере Волкова будет сохранена, но переместится на 30 метров. В понедельник, 12 июля, об этом сообщил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Как я уже говорил, в сквере начинается благоустройство, скоро здесь появится физкультурно-спортивный комплекс открытого типа, - отметил Денисов. - Подрядчик начал готовить территорию, как и новое место под спортивную площадку. После того как уложат асфальт, оборудование вернут, и жители смогут возобновить тренировки. Со спортсменами сотрудники горуправы на связи, на днях обсудили дальнейшие планы на развитие сквера.

По словам городского головы, нужно и дальше регулярно советоваться и прислушиваться к пожеланиям активистов.

- Уверен, что добиться лучшего результата можно только работая в унисон с одной целью, - подчеркнул Денисов.