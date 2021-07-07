В Калуге благоустроили сквер на Северном

В Калуге завершилось благоустройство сквера на Северном возле школы №51. Об этом сообщили в городской управе в среду, 7 июля.

- Первый этап работ был завершен в прошлом году, - отметили в горуправе. - Здесь были проложены пешеходные дорожки, установлена детская площадка, посажены деревья и кустарники, смонтировано освещение. Второй и завершающий этап был закончен на днях. Его приёмка состоялась 5 июля.

В этом году установили дополнительные пешеходные дорожки и освещение, клумбы. Был сделан деревянный настил для сцены, установлены спортивный инвентарь и пергола.

- Раньше здесь был пустырь, - подчеркнули в ведомстве. - Вопрос о благоустройстве поднимался неоднократно.