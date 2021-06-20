За две ночи рабочие уложили асфальт на одной стороне дамбы Яченского водохранилища в Калуге

Ранее мы писали, как проходят работы на дамбе Яченского водохранилища. Глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ вечером в субботу, 19 июня, на своей странице «ВКонтакте» выложил видео Службы единого заказа городского хозяйства. В видеоролике изображен процесс дорожных работ.

- Посмотрите, как преобразилась дамба Яченского водохранилища, - обратился Денисов. - Одна сторона готова: дорожники добросовестно уложили асфальт всего за две ночи.

Когда уложат вторую сторону дороги, будет нанесена дорожная разметка.

- И вид будет ещё лучше, - отметил глава города.