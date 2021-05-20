В Калуге начали снимать плитку с памятника 600-летию города

В Калуге официально началась реконструкция памятника 600-летию города. В четверг, 20 мая, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Рабочие начали очищать постамент от старой плитки, ее заменят полированными гранитными плитами, - пояснил Денисов. - Сферу очистят от пыли и ржавчины с последующей полировкой. Стела и бронзовая скульптура Первого космонавта Юрия Гагарина тоже преобразятся, а утраченные декоративные элементы на стеле восстановят.

Кроме того, обновлены будут пять бронзовых барельефов и гранитный барельеф с изображением К.Э. Циолковского.

Завершиться работы должны в августе.

- Ко Дню своего 650-летия Калуга получит великолепный ансамбль, который, уверен, будет радовать при въезде в город наших гостей, да и всех калужан, - отметил Дмитрий Денисов.

Как мы уже рассказывали, реконструкция «шарика» обойдется в 18,8 миллиона рублей.

Денисов также опубликовал фото со строительства памятника в 1978 году.