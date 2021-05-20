В Калуге набережная Оки лидирует в голосовании на благоустройство в 2022 году

Как мы уже рассказывали, в Калужской области проходит всероссийское голосование по проектам благоустройства на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбрать объекты для благоустройства могут все жители страны старше 14 лет. Голосование продлится до 30 мая на сайте 40.gorodsreda.ru.

В четверг, 20 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что в областном центре на данный момент в голосовании лидирует набережная Оки.

Также в пятерке лидеров следующие места: сквер у кинотеатра «Центральный», сквер имени Волкова, набережна Яченского водохранилища и бульвар Чичерина.

- Всего пару кликов на сайте za.gorodsreda.ru от каждого, и у нас появится новая точка притяжения, - отметил Денисов.