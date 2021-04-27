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Владислав Шапша призвал калужан выбрать объекты для благоустройства в 2022 году

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 19:54 0 265
Владислав Шапша призвал калужан выбрать объекты для благоустройства в 2022 году

В понедельник, 26 апреля, на сайте стартовало Всероссийское голосование по проектам благоустройства на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять в нем участие призвал калужан губернатор Владислав ШАПША.

- Я свой выбор сделал, - сообщил глава региона во вторник. - Такая возможность есть у каждого жителя страны старше 14 лет. Голосование продлится до 30 мая. Проголосовать можно на платформе 40.gorodsreda.ru.
 
Как отметил Шапша, в проекте участвуют все муниципальные районы и городские округа Калужской области. В списке для голосования – порядка 150 объектов. 

- В нашем регионе уже активно применяется практика инициативного бюджетирования, рейтингового голосования, когда сами жители определяют приоритеты, - отметил губернатор. - И сейчас каждый калужанин может выбрать именно тот проект, который, по его мнению, надо реализовать в первую очередь. Давайте вместе решать, как будет меняться пространство вокруг нас!

Отметим, что в Калуге объекты для благоустройства выбираются из 16 вариантов:

  • Сквер у кинотеатра «Центральный»,
  • Сквер на улице Платова,
  • Территория по улице Чижевского между домами № 14 и 12,
  • Березовая роща между улицей Калужского Ополчения, дом 9 и улицей Берестяной, улицей Усадебной,
  • Территория в районе домов № 7 и 8 по улице Гвардейской,
  • Территория у памятника «Паровоз серии Л 3540»,
  • Сквер имени Волкова,
  • Сквер в честь 650-летия Калуги у памятника 600-летию города,
  • Бульвар Чичерина,
  • Набережная реки Оки,
  • Улица Театральная,
  • Набережная Яченского водохранилища,
  • Территория в районе дома №23а по улице Маршала Жукова, как продолжение сквера Маршала Жукова,
  • Универсальная спортивная площадка по улице Шахтерской микрорайона Куровской,
  • Детская площадка в деревне Черносвитино,
  • Территория у дома № 6 по бульвару Энтузиастов.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 19:54 0 265
Тэги: благоустройство область владислав шапша
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