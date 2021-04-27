Владислав Шапша призвал калужан выбрать объекты для благоустройства в 2022 году

В понедельник, 26 апреля, на сайте стартовало Всероссийское голосование по проектам благоустройства на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять в нем участие призвал калужан губернатор Владислав ШАПША.

- Я свой выбор сделал, - сообщил глава региона во вторник. - Такая возможность есть у каждого жителя страны старше 14 лет. Голосование продлится до 30 мая. Проголосовать можно на платформе 40.gorodsreda.ru.



Как отметил Шапша, в проекте участвуют все муниципальные районы и городские округа Калужской области. В списке для голосования – порядка 150 объектов.

- В нашем регионе уже активно применяется практика инициативного бюджетирования, рейтингового голосования, когда сами жители определяют приоритеты, - отметил губернатор. - И сейчас каждый калужанин может выбрать именно тот проект, который, по его мнению, надо реализовать в первую очередь. Давайте вместе решать, как будет меняться пространство вокруг нас!

Отметим, что в Калуге объекты для благоустройства выбираются из 16 вариантов: