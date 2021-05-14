В Калуге подземный переход на улице Гагарина собираются спасать с помощью патрулей и камер

В апреле нынешнего года в Калуге отмыли стены подземного перехода на улице Гагарина. Однако спустя пару недель все вновь оказалось разрисовано вандалами.

Собираются ли городские власти как-то с этим бороться? Прокомментировать ситуацию мы попросили управление городского хозяйства. Сегодня публикуем их ответ:

- В связи с участившимися случаями порчи элементов подземного перехода на ул. Гагарина, управление городского хозяйства города Калуги намерено обратиться в правоохранительные органы с просьбой усилить патрулирование возле данного подземного перехода. Также будет проработан вопрос о возможности установки камер видеонаблюдения для фиксации фактов правонарушений.

Сейчас единственный в Калуге подземный пешеходный переход находится в удручающем состоянии.