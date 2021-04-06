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В Калуге отмоют и отремонтируют подземный переход на улице Гагарина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2021 14:59 12 882
В Калуге отмоют и отремонтируют подземный переход на улице Гагарина

В Калуге в ближайшее время возьмутся за приведение в порядок единственного в городе подземного пешеходного перехода на улице Гагарина. Об этом на планерке сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Подрядная организация выполнит мойку и косметический ремонт двух пешеходных переходов: подземного на улице Гагарина и надземного на улице Советской, - сообщил глава администрации. – Также будет отремонтирован фасад подземного пешеходного перехода на улице Гагарина.

Сейчас весь подземный переход расписан уличными художниками. Зачастую это нецензурные надписи.

калуга подземный переход гагарина

калуга подземный переход гагарина

Переход снаружи и внутри расписан граффити.

Подъемник для колясочников сломан.

Плитка отваливается.

Напомним, подземный переход на улице Гагарина построили в рамках реконструкции Гагаринского моста. Он был открыт в 2008 году. Стоимость строительства по тем ценам составила около 30 миллионов рублей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2021 14:59 12 882
Тэги: благоустройство
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