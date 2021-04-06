В Калуге отмоют и отремонтируют подземный переход на улице Гагарина

В Калуге в ближайшее время возьмутся за приведение в порядок единственного в городе подземного пешеходного перехода на улице Гагарина. Об этом на планерке сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Подрядная организация выполнит мойку и косметический ремонт двух пешеходных переходов: подземного на улице Гагарина и надземного на улице Советской, - сообщил глава администрации. – Также будет отремонтирован фасад подземного пешеходного перехода на улице Гагарина.

Сейчас весь подземный переход расписан уличными художниками. Зачастую это нецензурные надписи.

Переход снаружи и внутри расписан граффити.

Подъемник для колясочников сломан.

Плитка отваливается.

Напомним, подземный переход на улице Гагарина построили в рамках реконструкции Гагаринского моста. Он был открыт в 2008 году. Стоимость строительства по тем ценам составила около 30 миллионов рублей.