В Калуге посадили 12 кленов в память о ветеранах

В среду, 5 мая, в рамках Международной акции «Сад Памяти» высадили 12 клёнов в сквере возле Дома Культуры «Силикатный» в одноименном районе Калуги. Об этом сообщает городская управа.

Участие в мероприятии приняли ветераны, волонтеры и местные жители с детьми.

Смысл акции заключается в том, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и ушедшим из жизни ветеранам.

- С момента старта 18 марта и до завершения 22 июня акция охватит все 85 субъектов РФ, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. В её рамках планируется высадить более 27 миллионов деревьев, - подчеркнули в горуправе. - В это время состоятся и другие мероприятия по высадке, в том числе — в дни последних школьных звонков.

Инициативу также поддержал президент России Владимир ПУТИН.

- Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, их родственники объединились в этот день, - отметил председатель городского Совета ветеранов войны и труда Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ. - Акция имеет огромное значение, потому что таким образом мы даём понять молодёжи, что память о ветеранах должна быть долгой. Думаю, что именно так мы можем взрастить патриотов нашей Родины.

Председатель добавил, что высадить памятные деревья планируется еще в 5 скверах города.