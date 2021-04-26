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Владислав Шапша заверил в надежности склона второй очереди музея космонавтики

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2021 15:48 4 924
Владислав Шапша заверил в надежности склона второй очереди музея космонавтики

На прошедших выходных жители Калуги в соцсетях выразили обеспокоенность, что склон второй очереди музея космонавтики начал обрушаться. В понедельник ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Друзья, вижу беспокойство людей по поводу надежности склона второй очереди Музея космонавтики. Год назад, как мы помним, склон действительно начал сползать. Это создавало определенные риски. Сегодня же ситуация кардинально отличается, волноваться не о чем. – пояснил он. - За это время склон был укреплен сложными инженерными конструкциями. Установили сплошной ряд буронабивных свай, в количестве 160 штук. Залили 4,5 тысяч кубометров бетона. Использовали 500 тонн арматуры. Эту массу уже ничто не сдвинет.

По словам Шапши, в движение пришел грунт поверхностного слоя. Его насыпали для того, чтобы поставить буровую технику и строительные материалы.

- Это не имеет никакого влияния на склон, - заверил губернатор. - В этом году сверху будет уложена георешетка, выполнен гидропосев и проведено благоустройство территории.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2021 15:48 4 924
Тэги: область
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