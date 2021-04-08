Городской голова Калуги назвал фейком объявления с призывом выйти на субботник

В четверг, 8 апреля, в социальных сетях калужане опубликовали фото объявления на входе в подъезд одного из домов, в котором жителей просили выйти на субботник от имени городской управы. Это сообщение прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. На своем канале в Telegram он назвал объявление фейком.

- На подъездах некоторых домов стали появляться объявления с призывом выйти на уборку придомовой территорий, - заявил Денисов. - Подписаны эти объявления якобы именем городской управы Калуги. Так вот, это полный фейк. Все субботники – дело сугубо добровольное, к таким объявлениям городская управа не имеет никакого отношения!

По словам Денисова, городская управа никогда не вывешивает письменные объявления с приглашением на субботник.

- Связь по субботникам осуществляется через председателей многоквартирных домов, советы ТОС, активных жителей, - пояснил глава администрации. - График утвержденных субботников опубликован на официальном сайте горуправы. Только там вся достоверная информация.

Тем временем

На подъезде к Калуге с 9 апреля ограничат движение из-за фрезерования асфальта. Подробности.