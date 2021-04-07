Владислав Шапша в ходе прямой линии призвал калужан участвовать во всероссийском онлайн-голосовании

Как мы уже рассказывали, 6 апреля в Калуге губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел прямую линию в социальных сетях. В рамках этого общения с жителями глава региона пригласил калужан активно участвовать в выборе общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году.

Выбор территорий впервые пройдет в форме онлайн-голосования на общероссийской платформе, на которой будут размещены адреса территорий, планируемых к благоустройству. Голосование пройдет по всей стране с 26 апреля до 30 мая этого года.

Губернатор отметил, что жители сами могут выбрать общественные территории для благоустройства.

- Чем больше народа проголосует, тем больше шансов, что этот объект попадет в программу и будет благоустроен, - подчеркнул Шапша. - Приглашаю вас всех принять участие в этом голосовании. И сделать место, где вы живете, лучше.

Напомним, Калужская область участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2017 года. За это время благоустроено более 1300 территорий. В 2021 году будут приведены в порядок еще 262.