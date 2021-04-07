Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Паводок

Владислав Шапша в ходе прямой линии призвал калужан участвовать во всероссийском онлайн-голосовании

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2021 15:49 3 573
Владислав Шапша в ходе прямой линии призвал калужан участвовать во всероссийском онлайн-голосовании

Как мы уже рассказывали, 6 апреля в Калуге губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел прямую линию в социальных сетях. В рамках этого общения с жителями глава региона пригласил калужан активно участвовать в выборе общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году.

Выбор территорий впервые пройдет в форме онлайн-голосования на общероссийской платформе, на которой будут размещены адреса территорий, планируемых к благоустройству. Голосование пройдет по всей стране с 26 апреля до 30 мая этого года.

Губернатор отметил, что жители сами могут выбрать общественные территории для благоустройства.

- Чем больше народа проголосует, тем больше шансов, что этот объект попадет в программу и будет благоустроен, - подчеркнул Шапша. - Приглашаю вас всех принять участие в этом голосовании. И сделать место, где вы живете, лучше.

Напомним, Калужская область участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2017 года. За это время благоустроено более 1300 территорий. В 2021 году будут приведены в порядок еще 262.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2021 15:49 3 573
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как быстро составить резюме с помощью готовых шаблонов?
Лучшие семейные автомобили для регулярной эксплуатации разбор рынка
Красивую и недорогую мебель – в каждый дом

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru