Въезд в Калугу украсили новым баннером с Юрием Гагариным

На фасаде дома №11 по улице Гагарина в Калуге разместили новый баннер с изображением первого в мире космонавта. Он появился там к 60-летию полета на орбиту Юрия Гагарина.

Установку баннера профинансировали калужские бизнесмены.

- Навстречу 12-му апреля! Смонтирован юбилейный баннер на улице Гагарина, оформленный по брендбуку к 60-летию Первого полета человека в космос, - прокомментировал главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Проект разработан сектором Главного Архитектора и реализован УЭИО Калуги при финансовой поддержке социально-ответственных калужских предпринимателей.

Изображение хорошо заметно тем, кто едет в сторону центра со стороны дамбы или моста через Оку.

Фотография дополнена логотипом праздника.

А вот прямо перед этим фасадом продолжает проваливаться асфальт.

Предыдущее фото висело в Калуге с 2015 года.

Вариант Виктории Вейсбрут.

Ранее, напомним, на доме №11 с 2015 года висел другой баннер с этой же фотографией Гагарина. В 2019 году власти задумались над заменой выцветшего изображения. Был объявлен конкурс, в котором победила работа художницы Виктории Вейсбрут. Однако кислотного Гагарина в Калуге так и не появилось, общественность выступила против.