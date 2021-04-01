В Калуге начали приводить в порядок дом Циолковского

На прошлой неделе мы сообщали, что прокуратура Калужской области потребовала от властей Калуги привести в порядок дом, в котором жил Константин Циолковский. Одноэтажное здание на улице Георгиевской давно не использовалось и начало приходить в упадок.

Как подчеркивает ведомство, памятник требует проведения ремонтно-реставрационных работ, помещения захламлены бытовым мусором, на цоколе наблюдаются трещины и утрата штукатурного и окрасочного слоев, обшивки, остекления оконных рам, выпадение камней и другие.

В среду, 31 марта, некоторые работы были проведены. В частности, рабочие обрезали ветки дерева, нависающие над домом, а также спили дерево с другой стороны дома, которое начало разрушать фундамент.

Однако вход в подвал по-прежнему открыт, а некоторые окна разбиты.