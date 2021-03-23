Прокуратура обязала город отреставрировать Дом Циолковского на улице Георгиевской в Калуге

Дом, в котором в Калуге более 100 лет назад жил Константин Циолковский.

Прокуратура Калуги установила, что в городе не принимается мер к содержанию дома, в котором жил Константин Циолковский.

- Приказом министерства культуры России одноквартирный дом № 16 по улице Георгиевской поставлен на государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1893-1902 г.г. жил и работал Циолковский Константин Эдуардович», - подчеркивают в прокуратуре. - Объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Как подчеркивает ведомство, памятник требует проведения ремонтно-реставрационных работ, помещения захламлены бытовым мусором, на цоколе наблюдаются трещины и утрата штукатурного и окрасочного слоев, обшивки, остекления оконных рам, выпадение камней и другие.

Прокуратура внесла в адрес городского головы Дмитрия Денисова представление, которое находится на рассмотрении.

Сейчас здание никак не используется.

Часть окон забита.

Доступ в подвал открыт.

Разбито стекло одного из окон.

Фундамент начал разрушаться, вокруг - мусор.