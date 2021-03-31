Благоустройством Губернского парка в Калуге займется областная Дирекция парков

Власти Калуги рассчитывают, что благоустройством Губернского парка на Правом берегу Оки займется «Дирекция парков» - это областное бюджетное учреждение, подведомственное министерству природных ресурсов и экологии. Пока парк не входит в эту дирекцию, однако вопрос его включения прорабатывается, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Благоустройство Губернского парка упирается в финансовый вопрос, - приводит его слова горуправа. - На уровне областного правительства было принято решение о создании государственной дирекции парков. Туда уже была передана Комсомольская роща и Калужский городской бор. […] Логичным видится передать парк той организации, которая будет готова довести его до ума. Да, сейчас все пришло в неприглядный вид. Решается вопрос о передаче объекта в другую организацию.

При этом Денисов подчеркнул, что такой шаг не означает «перекладывание ответственности», но является необходимой мерой ввиду ограниченности муниципальных ресурсов:

- Это не с больной головы на здоровую, а с муниципалитета, у которого недостаточно ресурсов для поддержания парка в надлежащем состоянии, на ту организацию, которую поддержит правительство.

Напомним, обустройство парка на Правом берегу началось в 2015 году, однако местные жители постоянно жалуются на его состояние.