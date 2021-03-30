€ 80.12 0.42
В Калуге реконструкция улицы Театральной обойдется в 320 миллионов рублей
Стоимость реконструкции улицы театральной в Калуге составит порядка 320 миллионов рублей. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили на совещании, которое провел городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
В эту сумму не входит благоустройство дворов.
В городской управе также сообщают, что на Театральной улице планируется внедрить щелевую ливневую канализацию. Дождевую воду канализация такого типа собирает не в ливневые колодцы, а в щель, которая идет вдоль всего тротуара.
- Площадь водосборная значительно увеличивается за счет этой щели. Соответственно, если все правильно сделать, вода уходит мгновенно, - объяснил Дмитрий Денисов.
По словам Дмитрия Денисова, реконструкция Театральной «не останавливалась ни на минуту». Он напомнил, что в прошлом году на этой улице были заменены водопровод и газопровод, на очереди – реконструкция системы освещения.
- Город готов разработать специальную программу, предусматривающую для конкретной улицы, улицы Театральной, возможность возмещения управляющим компаниям затрат, которые они понесут на ремонт и переустройство всей электрики этих домов и повышение ее надежности, - приводит пресс-служба горуправы слова Денисова.
Параллельно будет продолжаться расселение людей, которые, как правило, живут на вторых и третьих этажах зданий на Театральной. Пока удалось расселить лишь одну семью. Сейчас бизнес, которому принадлежат первые этажи практически всех зданий на Театральной, ведет переговоры еще с несколькими семьями.
Напомним, идея превратить всю улицу Театральную в пешеходную активно поддерживалась бывшим губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Планировалось все успеть к лету 2021 года. После его ухода с должности совещаний на эту тему стало гораздо меньше.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!