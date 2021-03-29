Городской голова ответил на жалобу нашего читателя о набережной

На выходных в разделе «Глас народа» на нашем сайте пользователь caesar оставлял жалобу на состояние набережной Яченского водохранилища.

- Сошел снег на набережной, и вместе с ним начинает сходить все, что слепили горе-строители, - написал он. – Опять, как всегда, все, что сделано, не продержится и года. Посмотрел на лестницу к музею космонавтики, если старая лестница простояла лет сорок почти без ремонта, то новая и трех не продержится. На старой лестнице были чугунные, вечные перила, теперь поставили из тонкого металла. Во всем видна экономия, и, как всегда, обойдется это нам очень дорого. Еще по самой набережной: зачем поставили урны для мусора, если мусор не вывозится, так и стоят, а многие уже лежат переполненные, и мусор кучами валяется рядом.

Эту заметку мы разместили в своем сообществе в социальной сети Facebook, и там на нее отреагировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- За лестницы на набережной ни копейки не платили, - пояснил Денисов. - Ко дню города «шаманили» подрядчики. Лестница к музею - проектное решение, под мрамором. Качество хорошее. Уверен, что послужит долго. Мусор уберем.

Городской голова подчеркнул, что лестницы на набережной отремонтировали без бюджетных денег.

- Мы попросили подрядчиков, они сделали, как смогли, - пояснил Денисов.