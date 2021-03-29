$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

Городской голова ответил на жалобу нашего читателя о набережной

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.03.2021 09:59 7 1144
Городской голова ответил на жалобу нашего читателя о набережной

На выходных в разделе «Глас народа» на нашем сайте пользователь caesar оставлял жалобу на состояние набережной Яченского водохранилища.

- Сошел снег на набережной, и вместе с ним начинает сходить все, что слепили горе-строители, - написал он. – Опять, как всегда, все, что сделано, не продержится и года. Посмотрел на лестницу к музею космонавтики, если старая лестница простояла лет сорок почти без ремонта, то новая и трех не продержится. На старой лестнице были чугунные, вечные перила, теперь поставили из тонкого металла. Во всем видна экономия, и, как всегда, обойдется это нам очень дорого. Еще по самой набережной: зачем поставили урны для мусора, если мусор не вывозится, так и стоят, а многие уже лежат переполненные, и мусор кучами валяется рядом.

Эту заметку мы разместили в своем сообществе в социальной сети Facebook, и там на нее отреагировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- За лестницы на набережной ни копейки не платили, - пояснил Денисов. - Ко дню города «шаманили» подрядчики. Лестница к музею - проектное решение, под мрамором. Качество хорошее. Уверен, что послужит долго. Мусор уберем.

Городской голова подчеркнул, что лестницы на набережной отремонтировали без бюджетных денег.

- Мы попросили подрядчиков, они сделали, как смогли, - пояснил Денисов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.03.2021 09:59 7 1144
Тэги: благоустройство набережная дмитрий денисов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 7 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Преимущества и особенности шин Continental
Лазерное удаление сосудистых звездочек на лице и удаление родинок: особенности, преимущества
СМС рассылка для бизнеса

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru