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В Калуге начался сезон массовой обрезки деревьев
Коммунальщики Калуги начали вырубку аварийных деревьев и санитарную обрезку веток на двух улицах – Королева и Гагарина. Как сообщает МБУ «Калугаблагоустройство», работы ведутся в преддверии Дня космонавтики, который будет отмечаться 12 апреля.
На Гагарина из-за техники коммунальных служб ограничено движение по одной из полос в сторону дамбы и Правого берега.
Ранее в марте деревья в Калуге обрезали на улицах Суворова, Кирова, Телевизионной, Московской и других.
Работы на улице Гагарина.
Тем временем
Напомним, в Калуге также запланировано в ближайшие годы вырубить 6000 ясеней. Всё из-за опасного паразита. Подробности.
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