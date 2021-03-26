В Калуге начался сезон массовой обрезки деревьев

Коммунальщики Калуги начали вырубку аварийных деревьев и санитарную обрезку веток на двух улицах – Королева и Гагарина. Как сообщает МБУ «Калугаблагоустройство», работы ведутся в преддверии Дня космонавтики, который будет отмечаться 12 апреля.

На Гагарина из-за техники коммунальных служб ограничено движение по одной из полос в сторону дамбы и Правого берега.

Ранее в марте деревья в Калуге обрезали на улицах Суворова, Кирова, Телевизионной, Московской и других.

Работы на улице Гагарина.

Тем временем

Напомним, в Калуге также запланировано в ближайшие годы вырубить 6000 ясеней. Всё из-за опасного паразита. Подробности.