В Калуге очистка дна Яченского водохранилища начнется в 2021 году

В Калуге очистку дна Яченского водохранилища от отложений планируется начать в 2021 году. В четверг, 18 марта, об этом заявил губернатор Калужской области Владислав ШАПША в рамках ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания.

Планируется, что работы будут оплачены из федерального бюджета.

- Готов проект очистки Яченского водохранилища, - заявил Шапша. - И мы ведем работу по организации финансирования из федерального бюджета. Работы должны стартовать в этом году.

Многие годы купание в Яченском водохранилище запрещено из-за грязной воды. Туда, в том числе, попадали канализационные стоки с улиц, расположенных рядом.

В прошлом году на набережной водохранилища заменили ливневую канализацию. Чиновники заявляли, что это поможет прекратить сброс нечистот в водоем.

Напомним, Яченское водохранилище в Калуге было создано в устье реки Яченки к московской Олимпиаде 1980 года.