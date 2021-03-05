Обнинск к 8 Марта украсили тремя огромными светящимися тюльпанами

В Обнинске на Треугольной площади установили три огромных тюльпана. В темное время суток они светятся, сообщает в пятницу, 5 марта, пресс-служба правительства Калужской области.

Композиция появилась к Международному женскому дню, который будет праздноваться в понедельник, 8 марта. Высота каждого тюльпана - шесть метров.

- Теперь проходящие мимо Треугольной площади жительницы Обнинска будут любоваться огромными тюльпанами, - отмечают в калужском правительстве. - Это подарок от сотрудников жилищно-коммунального хозяйства женщинам наукограда к 8 Марта.