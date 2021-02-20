Калужским магазинам «закрутят» гайки

Журналистам в субботу, 20 февраля, рассказали о том, как будет проходить дальнейшая уборка калужских улиц.

Последствия снегопада 12-13 февраля чувствуются горожанами до сих пор. Как рассказал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО, снега в Калуге сейчас убирается в три раза больше, чем обычно. Но не все зависит только от коммунальщиков.

- Мы не видели рьяной работы со стороны юридических лиц. Возле магазинов собственники зачастую не убираются. Или просто переносят снег на городскую землю. Продолжим массовые проверки. Уже возбуждено 20 дел по административным правонарушениям. Выписано 46 представлений управляющим компаниям по вопросам очистки кровли от снега и наледи, - рассказал Шпиренко.