710 дворников чистят Калугу

В пять часов утра Дня всех влюбленных убирать улицы Калуги вышли 10 бригад дорожных рабочих, сообщает горуправа Калуги.

К восьми часам утра это количество было увеличено вдвое.

- На дорогах третьей категории сейчас работают девять тракторов, в 13.00 часов снегоуборочная техника выйдет на дороги первой и второй категории дорог, - говорят в горуправе. - Продолжится подметание тротуаров и уборка снега с остановок общественного транспорта, перекрестков и пешеходных переходов. В этом процессе будет занято 96 единиц техники и 120 дорожных рабочих.

По информации управления ЖКХ на уборке снега работают 710 дворников и 62 единицы техники.

Управление по работе с населением на территориях горупрваы отчиталось, что в пригородах снег убирают четыре комбинированных дорожных машины, два трактора, два погрузчика и четверо рабочих.