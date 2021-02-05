В Калуге началось голосование по выбору места для нового мультимедийного фонтана

В пятницу, 5 февраля, на ресурсе «Активный калужанин» началось голосование по выбору места для установки нового мультимедийного фонтана. Чтобы поучаствовать в опросе, нужно авторизоваться через «Госуслуги».

Городские власти предлагают выбрать одну из пяти площадок:

Набережная Яченского водохранилища,

Территория кинотеатра «Центральный»,

Территория Дома быта,

Территория парка на месте рынка,

Территория Городского досугового центра (ул. Пухова 52).

Напомним, фонтан за 82 миллиона рублей установят в Калуге к 650-летию города. Деньги выделит один из крупных банков в качестве подарка городу на юбилей.

В пятницу в городской управе сообщили некоторые подробности о фонтане:

- Данный фонтан планируется как пешеходный, диаметром 25 метров, состоящий из динамических струй в количестве 120 штук, имеющий 8 контуров водных фигур высотой 10 метров с регулировкой наклона струй. Фонтан светомузыкальный с пятью режимами работы: музыкальный, быстрый динамический, медленный динамический, детский игровой и статический.

Предлагаем также поучаствовать в нашем опросе на эту же тему: