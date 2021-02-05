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В Калуге началось голосование по выбору места для нового мультимедийного фонтана

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 05.02.2021 10:52 8 978
В Калуге началось голосование по выбору места для нового мультимедийного фонтана

В пятницу, 5 февраля, на ресурсе «Активный калужанин» началось голосование по выбору места для установки нового мультимедийного фонтана. Чтобы поучаствовать в опросе, нужно авторизоваться через «Госуслуги».

Городские власти предлагают выбрать одну из пяти площадок:

  • Набережная Яченского водохранилища,
  • Территория кинотеатра «Центральный»,
  • Территория Дома быта,
  • Территория парка на месте рынка,
  • Территория Городского досугового центра (ул. Пухова 52).

Напомним, фонтан за 82 миллиона рублей установят в Калуге к 650-летию города. Деньги выделит один из крупных банков в качестве подарка городу на юбилей.

В пятницу в городской управе сообщили некоторые подробности о фонтане:

- Данный фонтан планируется как пешеходный, диаметром 25 метров, состоящий из динамических струй в количестве 120 штук, имеющий 8 контуров водных фигур высотой 10 метров с регулировкой наклона струй. Фонтан светомузыкальный с пятью режимами работы: музыкальный, быстрый динамический, медленный динамический, детский игровой и статический.

Предлагаем также поучаствовать в нашем опросе на эту же тему:

Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей?

 Голосование заканчивается 19/02/2021
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 05.02.2021 10:52 8 978
Тэги: благоустройство 650-летие калуги
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