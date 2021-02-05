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В Калуге началось голосование по выбору места для нового мультимедийного фонтана
В пятницу, 5 февраля, на ресурсе «Активный калужанин» началось голосование по выбору места для установки нового мультимедийного фонтана. Чтобы поучаствовать в опросе, нужно авторизоваться через «Госуслуги».
Городские власти предлагают выбрать одну из пяти площадок:
- Набережная Яченского водохранилища,
- Территория кинотеатра «Центральный»,
- Территория Дома быта,
- Территория парка на месте рынка,
- Территория Городского досугового центра (ул. Пухова 52).
Напомним, фонтан за 82 миллиона рублей установят в Калуге к 650-летию города. Деньги выделит один из крупных банков в качестве подарка городу на юбилей.
В пятницу в городской управе сообщили некоторые подробности о фонтане:
- Данный фонтан планируется как пешеходный, диаметром 25 метров, состоящий из динамических струй в количестве 120 штук, имеющий 8 контуров водных фигур высотой 10 метров с регулировкой наклона струй. Фонтан светомузыкальный с пятью режимами работы: музыкальный, быстрый динамический, медленный динамический, детский игровой и статический.
Предлагаем также поучаствовать в нашем опросе на эту же тему:
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей?
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