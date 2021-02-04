Часть новогодних украшений в Калуге оставят до середины весны

К концу февраля в Калуге планируют завершить демонтаж новогодних украшений. В среду, 3 февраля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

В первую очередь убирают искусственные ели и световые консоли на центральных улицах города.

- Все демонтированные украшения будут обследованы на наличие повреждений, затем будут составлены дефектовые ведомости и при необходимости будет осуществлен ремонт, - отмечают в горуправе. - После проведения ремонтных работ все украшения будут храниться на складе с целью их дальнейшего использования не только в период новогодних и рождественских праздников, но и на другие значимые события нашего города.

В то же время часть украшений решено оставить до Дня космонавтики. В нынешнем году 12 апреля будет праздноваться 60-летие первого полета Юрия Гагарина в космос. До середины весны останутся консоли «Планеты», конструкция «Парад планет», световые консоли на опорах освещения по Гагаринскому мосту и дамбе Яченского водохранилища, «Звездное небо», размещенное на пешеходной части ул.Театральная и на бульваре Кирова.