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В Калуге городская администрация передаст детские площадки во дворах под контроль жителей

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 26.01.2021 15:39 6 447
В Калуге городская администрация передаст детские площадки во дворах под контроль жителей

В Калуге детские игровые и спортивные площадки, расположенные в границах многоквартирных домов, постепенно исключат из реестра муниципальной собственности. Сейчас эта работа проводится управлением экономики и имущественных отношений. Затем площадки передадут под контроль жильцов. Они будут включены в состав общего имущества, рассказали на планерке с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций во вторник, 26 января.

- Это справедливо, - заявил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Задача муниципалитета - оказание услуги для обеспечения досуга населения - парки, скверы, общественные территории. А это дворовая территория. Сначала будем проводить работу по приему в общедомовую собственность площадок, которые находятся на размежеванных территориях. Затем - работы по приему иных детских площадок. То есть город готов все передать.

Представители управляющих компаний тут же начали задавать вопросы:
- Что делать, если одной площадкой пользуется группа домов? Почему мы должны ее содержать? Жители не согласятся и не поймут.

Бугаенко предложил в таком случае устанавливать ограждения или договариваться с соседними УК.

- Это можно решить полюбовно, самостоятельно. Если не удастся этого сделать, то со стороны муниципалитетов мы готовы вас примирить, - приводит его слова городская управа.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 26.01.2021 15:39 6 447
Тэги: благоустройство ук жкх игорь бугаенко дети
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