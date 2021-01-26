В Калуге вернули патриотический лозунг на фасад дома на площади Победы

В понедельник, 25 января, в Калуге восстановили патриотический лозунг на фасаде дома №10 на площади Победы. Об этом сообщили министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

- Калужан и гостей города, гуляющих по площади Победы, многие годы встречал патриотический лозунг, отзывающийся в душе каждого россиянина гордостью за людей, выдержавших все испытания военного времени - СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ - НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ. Со временем буквы лозунга покосились и износились - потребовалась их замена, - отметили в министерстве. - В ушедшем году, по программе капитального ремонта многоквартирных домов, крышу, известного не только калужанам дома, отремонтировали. Лозунг в начале работ демонтировали, а вчера рабочие подрядной организации вернули его на фасад здания в обновленном виде, чтобы и наши дети не забывали о героях, отстоявших нашу мирную жизнь.

Напомним, буквы демонтировали весной 2020 года. Вернуть их обещали к 1 сентября, однако работы затянулись почти на 5 месяцев.

С начала января на фасаде висело только одно слово.