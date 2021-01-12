Власти Калуги пообещали залить уличные катки в январе

В декабре в Калуге не смогли залить обещанные уличные катки. Это связано с теплой погодой, заявили в понедельник, 11 января, в городской управе.

Первый заместитель городского головы Александр СЕРЯКОВ напомнил, что городской управой был опубликован список уличных катков, которые должны были заработать в ближайшее время. Всего в списке 10 открытых площадок.

Находятся они по следующим адресам:

площадь Маяковского,

пер. Чичерина, 24,

ул. Степана Разина, 60,

ул. Суворова, 69,

ул. Маршала Жукова, 3,

ул. Никитина, 121,

ул. Спартака, 6,

ул. Кубяка, 2-6,

ул. Ольговская, 17,

поселок Мстихино.

- В связи с теплой погодой в начале декабря процесс заливки катков пришлось приостановить, - подчеркнул Серяков. - В настоящее время формируется устойчивая минусовая температура воздуха, позволяющая это сделать, поэтому я даю поручение начальнику управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорю Матвеенко начать процесс подготовки городских ледовых площадок силами МАУ «Дирекция спортивных сооружений.

UPD. В социальных сетях Игорь Матвеенко подробнее прокомментировал ситуацию:

- К нашему большому сожалению, персонал, который отвечает за заливку катков, болел короновирусом, и в данный момент тоже люди болеют либо находятся на изоляции. Да, изначально ждали и снега, и морозов, и не залили в первые декабрьские морозы без наличия снежной подушки, чтобы не испортить искуственное покрытие спортивных площадок с бортами. На данный момент имеем всё: и снег, и морозы (только болезнь не отступает), но, тем не менее, площадки заливаются, мы стараемся и ночью тоже льём. Думаю, к концу недели бОльшая часть будет окончательно залита.

Тем временем

В одном из районов Калуги жители сами залили каток. Подробности.