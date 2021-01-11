В Калуге открылся пункт приема новогодних елок

В Калуге открылся пункт приема хвойных новогодних деревьев. Он расположен на территории «Калугаблагоустройство» на улице Телевизионной, 2б и работает с 8:00 до 17:00. Любой желающий может отдать туда отслужившее дерево на переработку, сообщает 11 января городская управа.

В предприятии напомнили, что с дерева перед сдачей нужно снять украшения и мишуру. Полученный материал используют в качестве удобрения для цветов и других растений города.

UPD. В Обнинске работает пункт приема елок, сосен и пихт в городском парке, в районе контейнера для сбора макулатуры. Организован он управлением городского хозяйства наукограда. Деревья будут приниматься до 30 января.