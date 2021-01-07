В Калуге справляются с последствиями снегопада

В Калуге продолжается обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами. Как сообщает городская управа, за минувшие сутки израсходовано 11 тонн пескосоляной смеси и 46 тонн реагентов. С улиц Марата, Московской, Ленина, Воробьевской, Театральной, Генерала Попова, 65 лет Победы, Серафима Туликова, Тульского шоссе, Суворова, Николо-Козинской, Баженова, Пушкина, Академика Королева вывезено 1320 кубометров снега.

С утра 7 января уборкой снега занимаются 59 единиц техники и 140 дорожных рабочих. Они чистят остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, перекрестки, тротуары и лестничные сходы.