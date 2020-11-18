В Калуге ремонт лестниц на склоне к Яченскому водохранилищу завершится в декабре

Во вторник, 17 ноября, в Калуге глава области Владислав Шапша проконтролировал ход работ, которые ведутся на склоне Музея космонавтки.

На данный момент работы по укреплению склона под второй очередью Музея космонавтки завершены, в следующем году приступят к его озеленению.

Продолжается капитальный ремонт лестниц от улицы Академика Королева до нижней площадки второй очереди и от площадки до набережной. Ремонт планируется завершить в середине декабря.

Лестницу обещают отремонтировать к середине декабря.

На верхней лестнице работы выполнены на 40%, на нижней первый пролет выкладывается гранитной плиткой. Также ведутся работы по устройству серпантина с набережной до верхней площадки, чтобы туда могли попадать люди с колясками.

Шапша также поручил очистить от мусора прилегающую к склону территорию и построить там парковку. Кроме того, губернатор Калужской области попросил привести в порядок склон около площадки для выгула собак.

Состояние лестницы на 17 ноября 2020 года.