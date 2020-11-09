В 2021 году в Калуге откроют четыре новых общественных пространства

В 2021 году жители Калуги получат четыре новых общественных пространства. О планах на следующий год в понедельник, 9 ноября, на планерке в городской управе рассказал заместитель городского головы – начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Калуге планируется благоустроить сквер в микрорайоне Тайфун на Грабцевском шоссе, территории в микрорайоне Байконур и на улице Турынинской. Также завершится и начатое в этом году благоустройство общественной территории у школы № 51 на улице Дорожной.

Как отметил Шпиренко, торги по объектам на Дорожной и Турынинской уже проведены. По двум другим готовится конкурсная документация.

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