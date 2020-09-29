Новый асфальт начали класть на Салтыковке

Как мы писали, в Калуге на улице Салтыкова-Щедрина подрядчик уложил некачественный асфальт, из-за чего работы у него не приняли.

В понедельник, 28 сентября, на планерке в горуправе заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО пояснил, почему свежеуложенный асфальт был снят.

– При заборе проб перед укладкой асфальта и потом уже после укладки асфальта были взяты пробы верхнего слоя. Было выявлено несоответствие требованиям ГОСТа состава смеси и по другим параметрам, - объяснил Бугаенко. - На выходных был отфрезерован бракованный участок и сейчас производится укладка асфальта. Уложено уже порядка четырехсот метров. Общая площадь брака составляет более 13 с половиной тысяч квадратных метров.

И фрезерование, и укладку нового слоя асфальта компания-подрядчик делает за свой счет.