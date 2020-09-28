Некачественный асфальт уложили на Салтыковке

В Калуге на улице Салтыкова-Щедрина подрядчик, занимающийся ремонтом дорожного полотна, уложил некачественный асфальт. Об этом в воскресенье, 27 сентября, на своей страничке в социальной сети написал Владислав Шапша.

- Результат лабораторных испытаний показал, что при укладке верхнего слоя асфальта есть нарушения и по составу, и по технологии. Заставили подрядчика этот слой асфальта снять и уложить новый за свой счёт. Качество работ обязательно проверим, - написал губернатор.