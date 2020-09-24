Ремонт Терепецкого кольца в Калуге завершился

Общественная комиссия приняла работы по ремонту Терепецкого кольца, сообщили в четверг, 24 сентября, в городской управе.

Здесь отремонтировали дорожное полотно, сделали тротуары. Особое внимание уделили пешеходам.

- Организованы три новых пешеходных перехода и нанесена горизонтальная дорожная разметка. Пока не хватает необходимых дорожных знаков, но все недостающие установят в течение месяца, - рассказал начальник Центра организации дорожного движения МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» Сергей НИЛОВ.

— По просьбе жителей от улицы Московской до моста через речку Терепец мы восстановили полностью разрушенный тротуар вдоль жилых домов, выполнив его в плитке, — пояснила директор МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» Татьяна АРЕН.- А также далее — свыше 2 км тротуара — выполнили его в асфальте. Таким образом мы связали разные микрорайоны города.

Ремонт Терепецкого кольца завершен. Теперь специалисты готовят так называемую сверочную документацию для сдачи улицу в эксплуатацию и оплаты работ подрядчику.