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Известный московский урбанист раскритиковал городскую среду Калуги

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 14.09.2020 11:22 11 2622
Известный московский урбанист раскритиковал городскую среду Калуги

В сети появилось видео, в котором известный московский урбанист, специалист по транспорту и блогер Аркадий Гершман гуляет по Калуге и делится своими впечатлениями о нашей городской среде.

Он рассказывает, чего не хватает развязке у Гагаринского моста, комментирует площадку для отдыха у «шарика» и показывает, чем неудобен и опасен единственный в городе подземный переход.

На улице Кирова блогер делает замечания по движению городского транспорта и его остановкам.

- В городе куча маршруток, а на центральной улице нет выделенной полосы, - говорит Гершман. - Город невозможно назвать успешным, если по нему ездят маршрутки. Даже в Твери от этого всего смогли избавиться. В Калуге есть троллейбусы, это экологичски чистый вид транспорта,но при этом здесь постоянно идет дублирование маршрутками.

Потом блогер заходит в скверопарк и дает оценку детским площадкам.

- Недавно я был в подмосковной Верее, где проживает всего 5000 человек, там вообще ничего нет, и даже там смогли сделать детскую площадку, куда лучше, чем в Калуге. Там естественные материалы, это то, чего у детей в городе крайне мало. Песчаное покрытие, которое лучше амортизируется, чем резиновая крошка в новом калужском парке. И еще в хорошем парке никогда не будут синих туалетов, которые дешевые, временные, и в которые просто противно заходить. А здесь, увы, они есть.

Отмечает Гершман и обилие рекламных щитов на фасадах зданий, которые портят облик города. 

Блогер говорит о том, что у Калуги нет единого дизайн-кода, и предлагает, с чего можно начать, чтобы он появился.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 14.09.2020 11:22 11 2622
Тэги: благоустройство калуга общество
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