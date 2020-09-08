В Калуге запретят громоздкие вывески

В Калуге в ближайшее время собираются внедрить дизайн-код. Его концепцию на планёрке в городской управе 7 сентября представил главный архитектор областного центра Алексей КОМОВ.

Дизайн-код будет представлять свод правил, рекомендаций к оформлению фасадов, вывесок, рекламных и информационных конструкций.

- Основная задача – снизить активность вывесок как таковых, использовать в вывесках только объемные буквы, - приводит слова Комова городская управа. - Короба должны быть объявлены вне закона, потому что они уничтожают тот самый архитектурный облик, перечеркивая архитектурные элементы, архитектурное наследие.

Вне закона окажутся и многоцветные вывески на фасадах исторических зданий. Размеры вывесок были регламентированы, а их внешний вид – унифицирован.

Для десяти центральных улиц был разработан внешний вид фасада каждого здания. Сектором главного архитектора также были подготовлены типовые колористические решения для фасадов пятиэтажек, многие из которых в свое время были украшены орнаментами «калужской перевити».

- В результате ремонтов фасадов она исчезает, - отметил чиновник. - И это действительно серьезно затрагивает душевные струны многих горожан, которые выросли и впитали этот дизайн-код.

Перевить предлагается вернуть. Подготовка к ее возвращению ведется - орнаменты оцифровываются и заносятся в каталог для того, чтобы воспроизвести их потом хотя бы частично.

Сейчас подготовленный документ носит рекомендательный характер. Но ожидается, что вскоре из рекомендации станет законом. Это должно произойти после того, как городская дума примет новые правила благоустройства.

Отметим, что проблема вывесок на фасадах домов в центре Калуги обсуждалась ещё два года назад, однако пока в этой сфере ничего не поменялось.