Равнение на столицу: в Калуге начнут обновлять вывески

В обозримом будущем в областном центре начнётся массовая замена вывесок на предприятиях торговли и сферы услуг. Об этом распорядился городской голова.
– То, что сейчас на многих наших улицах, к сожалению, пока присутствует, недопустимо для города с богатой историей, - сказал он на планёрке в горуправе 8 октября. – Меняем по новому формату. Делаем переходный период, и все наши организации должны будут работать по новым правилам. Определитесь, сколько нужно времени, мне отдельно доложите.
При разработке нового формата вывесок и информационных стендов градоначальник рекомендовал руководствоваться опытом столицы.
– Внимательно посмотрите те правила благоустройства, которые есть в городах-лидерах – например, в той же Москве. Ничего изобретать не надо. Это первый шаг: вместе с нашими коллегами, отвечающими за правила благоустройства, внести изменения. И второе – планово запускаем работу по городу и делаем его вид более соответствующим статусу Калуги как исторической и культурной столицы области.
Уважаемые читатели! А в какой ещё сфере в нашем городе нужно навести порядок? Пишите в комментариях!
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