Калуга оказалась на 6 месте в списке самых экологически чистых районов области

Вчера, 14 августа, в областном минприроды подвели итоги экологического рейтинга, который составлялся среди районов и городских округов Калужской области.

Участие в нем приняли все муниципалитеты, кроме Медынского района. Он о себе информацию не предоставил.

На первом месте оказался Людиновский район.

Второе место поделили Юхновский район и Обнинск.

На третьем месте – Сухиничский и Козельский районы.

Калуга в этом списке заняла шестое место.

Как отмечают сотрудники минприроды, критериями оценки послужили показатели воздушной среды, транспорта, энергетики, водопользования, обращения с отходами, биотической среды (растительный и животный мир), управления в области охраны окружающей среды, участие в реализации нацпроекта «Экология», а также эко- и агротуризм.

Победителей рейтинга наградят.