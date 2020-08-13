В Калужской области чиновник ответил за мусор

Крупную нелегальную свалку твердых коммунальных отходов обнаружили в деревне Гачки Мосальского района. В четверг, 12 августа, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

Площадь свалки составляла около 100 кв.м. Но ликвидировать её местные власти не спешили.

- Наличие несанкционированной свалки на территории муниципального образования негативным образом отражается на состоянии окружающей среды и может привести к возникновению опасных заболеваний среди населения, - подчёркивают в прокуратуре.

В итоге 500 кубометров мусора убрали только после вмешательства прокуратуры.

- Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - подчёркивают в ведомстве.

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