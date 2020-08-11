Владислав Шапша поручил благоустроить территорию вокруг строящегося Дворца спорта

Глава Калужской области Владислав ШАПША поручил подрядчикам, занимающимся возведением Дворца спорта в Калуге, одновременно со строительством начать благоустройство прилегающей территории и заняться своевременным вывозом мусора со стройплощадки.

По требованию Владислава Шапши, все работы должны вестись в строгом соответствии с установленными графиком.

Эти поручения глава региона дал 10 августа во время рабочего совещания на стройплощадке Дворца спорта.

Монтажные работы ведутся на всех зданиях будущего спорткомплекса. Параллельно с этим строители занимаются устройством фасадов и отделочными работами.

Всего на стройке трудятся более 600 человек.

Гидравлические испытания плавательного 50-метрового бассейна успешно завершены. Идут испытания прыжкового и разминочного бассейнов.