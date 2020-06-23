«Пушкин – такая же скрепа, как и космос»: главный архитектор Калуги высказался о новом памятнике на набережной

Как мы рассказывали, на прошлой неделе был объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации на проведение второго этапа благоустройства набережной Яченского водохранилища. Начальная цена контракта – 6,793 миллиона рублей. Конкурс состоится 13 июля.

Свою концепцию благоустройства представил калужский главный архитектор Алексей КОМОВ. Она вызвала неоднозначную реакцию калужан.

- По набережной можно будет только гулять или кататься? Никаких других развлекух в проекте не видно, - пишут читатели нашего сайта kp40.ru. – Раз воду будут очищать, то где места для купания? Аттракционы, кафе? Для деток что-нибудь, причем не «пластмасски», которые по всему городу натыканы, а полноценный детский городок – территория позволяет. Туалеты опять же где? Не синие содрогательные рассадники, а нормальные туалеты, где можно не опасаться вступить в г... и после посещения помыть руки?

- Мне очень нравится, как сделали набережную в Туле. Современно и функционально. У нас какой-то, прошу прощения, колхоз, - пишут в соцсетях жители Калуги.

Наиболее бурное обсуждение развернулось вокруг предложения Алексея Комова установить на набережной водохранилища памятник Пушкину и его супруге Натали Гончаровой.

- Зачем памятник Пушкину и Гончаровой в этом месте? Как это с ними связано? Зачем мешать всё в кучу: космос и Пушкина? – размышляют калужане в социальных сетях. – Пушкина – в пушкинские места: на Золотую аллею, в старую Калугу, Полотняный Завод, но не на космическую набережную!

- Не нужен там Пушкин. Пусть сделают просто чистое и аккуратное место без гербов, лиц и прочей мишуры устаревшей. Провинциальный шик там ни к чему. Людям нужна простая и безопасная обстановка. Мусорки, лавочки, биотуалеты с кафешками открытыми и закрытыми – всё. Там место само по себе нормальное, - считают горожане. – Почему нигде, ни в каком абсолютно проекте нельзя обойтись без этой нелепой вычурности? Почему нельзя сделать современное городское пространство, удобное, функциональное, без памятников и надписей на склоне? Ведь столько удачных примеров в других городах.

Мы обратились в городскую управу с просьбой прокомментировать, кому принадлежит идея установки памятника Пушкину и Гончаровой на набережной водохранилища и чем она продиктована. Нас также интересовало, почему концепция предварительно не обсуждалась с калужанами, хотя главный архитектор города в интервью СМИ неоднократно отмечал, что общественность непременно должна участвовать в процессе обсуждения городских проектов.

Такой памятник предложили установить в Калуге.

- Предложение памятника Пушкину и Гончаровой – это не проект, а концепция, предложенная мной для обсуждения, - прокомментировал Алексей Комов KP40. – Этот памятник – заказ Минкульта СССР 1989 года для Калужской области моему покойному отцу, скульптору Олегу Константиновичу Комову. Рассматривались локации ещё 20 с лишним лет назад: Полотняный Завод и Калуга, Золотая аллея. С Полотняным Заводом мною была проведена большая работа. Должного участка, локации так и не было выбрано. Все имеют изъяны. Либо памятник на фоне завода, либо необходимы масштабные работы по переустройству. На Золотой аллее сложилась своя аура. Любое вторжение – крайне аккуратно.

На вопрос, чем продиктовано предложение установить памятник на набережной водохранилища, Алексей Комов ответил:

- Набережная нуждается в новых старых смыслах, помимо космоса и спорта. И про культуру мы не должны забывать. Пушкин – такая же скрепа, как и космос. Иметь небольшой сквер на набережной, где рядом удобная парковка для новобрачных, где можно комфортно проводить праздники Русского слова. Не стоит и забывать про стилевую связь с лестницей от музея.

- Ещё раз подчеркну: это предложение, а не решение, - отметил Комов. – Рассматриваются любые варианты, и в первую очередь, от горожан. Если они не хотят, памятника не будет.