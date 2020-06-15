В Калужской области село получило выговор за зарастание борщевиком

Администрации села Гаврики в Мещовском районе вынесено представление за зарастание его территории борщевиком, сообщила сегодня, 15 июня, областная прокуратура.

- Согласно постановлению Законодательного Собрания Калужской области от 19.03.2020 №1103 органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области рекомендовано разработать и утвердить программы по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского, - пояснили КП40 в прокуратуре.

В селе Гаврики эти меры не предприняли, также не проводились агротехнические и профилактические мероприятия, что в свою очередь привело к бесконтрольному произрастанию борщевика.

В настоящее время нарушения устранены, органом местного самоуправления разработана муниципальная программа по предотвращению распространения сорного растения, а также заключен контракт на его ликвидацию.