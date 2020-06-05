Дмитрий Денисов создаст серфинг в Калуге

Врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ продолжает активно вести свои страницы в социальных сетях.

На этой неделе в «ВКонтакте» он рассказывал про ход работ на набережной Яченского водохранилища. Эта публикация собрала 50 «лайков».

- На сегодняшний день уже смонтировано 680 метров коллекторной трубы из полипропилена. – написал он 3 июня. - Осталось проложить еще 720 метров. Трубы должны прослужить 50 лет. Вскоре на набережной начнётся подготовка площадок для локальных очистных сооружений. Необходимо предотвратить незаконный сброс канализационных отходов в русло водохранилища.

Как отметил Дмитрий Денисов, ему поступило предложение соорудить под дамбой искусственную волну для серфинга. В России таких пока всего три.

- Идея замечательная, и калужане, я уверен, ее поддержат, - отреагировал градоначальник.

В четверг вместе с Владиславом Шапшой Дмитрий Денисов осмотрел производственную базу группы компаний «ТСС» в поселке Мстихино. Всего здесь создано более 500 рабочих мест. База включает множество современных производств - это асфальтобетонный комплекс, бетоносмесительный завод, производство минерального порошка и известковой муки, а также завод по выпуску тротуарной плитки, прикромочных и телескопических лотков, бордюров и стеновых блоков.

Также Дмитрий Денисов рассказал в «ВКонтакте» о новых остановках. На площади Победы инвестор установил павильон с электронным табло и usb-розетками. А на улице Ленина появился новый павильон в губернском стиле. Подобные остановки смонтируют на улицах, которые в нынешнем году ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Автор дизайна - главный архитектор Калуги Алексей Комов, - отметил он. - Это настоящая умная остановка, которая не даст себя сломать вандалам.

Многие пользователи соцсетей высказали опасения, что на такой остановке людей будет заливать дождём и засыпать снегом. Однако есть и другие мнения.

- Во-первых, остановка вписывается в общий дизайн, топорные квадраты, обшитые со всех сторон, - не обязательное условие, тем более здесь большой поток людей, - уверен Вадим Игнатов. - Не будет мешать свободно ходить.

- Как по мне, остановка отлично вписывается в окружающую архитектуру, особенно подходит прилегающему за ней скверу и смотрится креативно, - написал Андрей Панфилов. – Может, хоть на такой алкаши не будут отдыхать по ночам.

- Какого снега вы боитесь? – удивляется Павел Иванов. - Теплее не будет ни на одной остановке, да и это вообще забота транспорта, чтобы люди не ожидали больше 5-7 минут. За это время не промокнешь и не замёрзнешь, а снега у нас уже которую зиму нет.

На странице Денисова в Facebook ситуацию также прокомментировал главный архитектор Калуги Алексей Комов:

- На данной локации поставить полностью «закрытый короб» крупных размеров невозможно. Ни по внешнему виду, ни по потокам людей.