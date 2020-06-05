«Дизайн ради дизайна»: калужане раскритиковали губернские остановки

Как мы рассказывали, в пятницу, 5 июня, на улице Ленина в Калуге, в районе сквера возле горуправы, установили новый остановочный павильон, выполненный в так называемом губернском стиле.

- Это настоящая умная остановка, которая не даст себя сломать вандалам, – написал по этому поводу на своих страницах в социальных сетях врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. – Павильоны такого типа будут установлены на семи калужских улицах, которые будут ремонтироваться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году.

Реакция калужан на новые остановки оказалась неоднозначной: от восторженной до резко негативной.

- Сделано красиво и под стать окружающей архитектуре – побольше бы таких, - пишет в комментариях на странице Дмитрия Денисова в «Фейсбуке» Андрей Парамонов.

- О, модерн! Не хуже, чем в Париже, - восхищается Ярослав Хабаров.

- Симпатично. Вроде бы, обычная остановка, но за счёт «тонкой настройки» получился новый уровень, - считает Кирилл Гусев.

Авторы критических комментариев, в свою очередь, обращают внимание на то, что остановочный павильон, несмотря на удачный дизайн, со своей основной функцией: защитить пассажиров от ветра и осадков во время ожидания общественного транспорта – вероятно, не справится.

- Да, умная. Ни от ветра, ни от дождя не спрятаться. И что за мода пошла? На сиденья только два-три человека и могут присесть, - пишет Владимир Перидриев.

- Стильно, атмосферно – да. Но она же продувается и проливается вся. От снега и дождя не спасёт, от слова совсем, - добавляет Татьяна Малышева.

- Дизайн – это хорошо, но про функционал тоже не стоило бы забывать. Главная задача остановочного павильона – защита от погодных «сюрпризов». Тут же дизайн ради дизайна, - пишет читатель сайта kp40.ru copy.

- Ладно, эти остановки для юбилея. А для людей когда остановки появятся? - интересуется ещё один пользователь нашего портала Buka666.

Кроме того, калужане заинтересовались, почему новую остановку назвали умной.

- Раздаёт интернет, заряжает телефоны, показывает время до прибытия транспорта, может вызвать такси? - иронизирует Владимир Бирюков. – Ничего этого не видно на фото.

Чиновники в ответ на критику сказали, что установить на этом месте «полностью «закрытый короб» крупных размеров невозможно». К тому же в этом нет необходимости: пассажирский поток небольшой.

Добавим: мы протестируем в ближайшие дни губернскую остановку на функциональность и расскажем, насколько обоснованной является прозвучавшая критика.