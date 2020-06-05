В Калуге показали новые «юбилейные» остановки

Как мы уже рассказывали, за счёт инвесторов в Калуге поставили ещё один остановочный павильон на площади Победы. А в пятницу, 5 июня, врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ показал фотографии новых остановок, которые будут устанавливать за счёт бюджетных денег в этом году.

- За бюджетные средства - только такие остановки будут устанавливаться, - рассказал он. - Они тоже умные, потому что не дают себя сломать. Диаметр отверстий уменьшен. Осадки попадать не будут.

По его словам, подобные павильоны в 2020 году поставят на семи улицах, которые сейчас ремонтируются в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Изменён дизайн, - рассказал в свою очередь главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Внутри остановок смонтированы исторические стенды, которые также противодействуют прямому проникновению осадков. Губернский стиль.

Дизайн разрабатывал главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Остановка с фото будет установлена на улице Ленина у дома №93 – рядом с горуправой. Ранее калужские чиновники заявляли, что там слишком узкий тротуар для павильона, но сейчас, заявил Денисов, «было принято техническое решение».

Напомним, в 2021 году Калуга будет праздновать 650-летие.

UPD. Остановку на улице Ленина уже установили: