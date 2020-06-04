В Калуге появилась новая остановка с розетками и табло

В четверг, 4 июня, в Калуге смонтировали ещё одну остановку с электронным табло и usb-розетками для зарядки гаджетов. Она появилась на площади Победы. Там останавливается транспорт, который едет в сторону улицы Кирова.

Ранее подобные павильоны ставили на улице Кирова и у Каменного моста.

Как сообщают городские чиновники, всего планируется установка 12 остановок. Их закупают за деньги инвесторов. Бизнесмены будут зарабатывать на рекламе.